Дожди и грозы не отступают: какой будет погода в Украине сегодня

Прогноз во всех областях

Синоптики прогнозируют сухую погоду лишь в Киевской, Житомирской, Хмельницкой областях и в Крыму. На остальной территории страны - дожди; в Черниговской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях - с грозами.

На западе страны температура немного снизится - днем +9+11 градусов, ночью +2+5. В центральных и северных областях днем столбики термометров покажут от +10 до +14 градусов, в Полтавской и Днепропетровской областях +14+17, ночью +4+7. На востоке и юге температура воздуха днем составит +16+18 градусов, в Одесской области +13+15, в Крыму до +19, ночью +4+7.

Прогноз в Киеве

В столице в пятницу будет сухо. Температура воздуха будет колебаться от +11 до +13 тепла днем, ночью +5+7.