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Дожди и грозы не отступают: какой будет погода в Украине сегодня

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в пятницу, 23 апреля, улучшений погоды не предвидится. На большей территории страны будут дожди, местами грозы, температура воздуха будет колебаться от +9 до +18.

Об этом свидетельствуют данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Синоптики прогнозируют сухую погоду лишь в Киевской, Житомирской, Хмельницкой областях и в Крыму. На остальной территории страны - дожди; в Черниговской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях - с грозами.

На западе страны температура немного снизится - днем +9+11 градусов, ночью +2+5. В центральных и северных областях днем столбики термометров покажут от +10 до +14 градусов, в Полтавской и Днепропетровской областях +14+17, ночью +4+7. На востоке и юге температура воздуха днем составит +16+18 градусов, в Одесской области +13+15, в Крыму до +19, ночью +4+7.

Прогноз в Киеве

В столице в пятницу будет сухо. Температура воздуха будет колебаться от +11 до +13 тепла днем, ночью +5+7.

Напомним, 24-27 апреля в Украине ожидаются ночные заморозки. Похолодания прогнозируют по почти всей стране, кроме южных регионов.

Также РБК-Украина писало, что синоптики прогнозируют до конца апреля прохладную погоду, временами с дождем и грозами. Потепления возможны в начале мая.

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