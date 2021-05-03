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Дожди и грозы начнут отступать, но придет похолодание: прогноз погоды на сегодня

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в понедельник, 3 мая, на большей территории страны будет сухо. При этом в западных областях температура воздуха днем опустится до +10 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Дожди с грозами возможны лишь на востоке и части юга Украины - в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. На остальной территории страны будет сухо.

Температура воздуха на западе опустится до +10+14 градусов днем, на Закарпатье +13+15, ночью +4+8. В центральных и северных регионах, за исключением Киевской и Черниговской областей, где будет +13+16 днем, столбики термометров покажут +17+20 градусов, ночью +9+11. На востоке и юге температура воздуха останется теплой +19+24 днем, ночью +11+13.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня ожидается сухая погода. При этом температура воздуха немного снизится - до +13+15 днем и +9+11 ночью.

Напомним, в мае синоптики прогнозируют среднюю месячную температуру воздуха в Украине в пределах 15-18 градусов, в горах 11-13 градусов тепла. Это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

Отметим, на Пасху всю территорию Украины накрыли дожди, местами с грозами.

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