Дожди и грозы начнут отступать, но придет похолодание: прогноз погоды на сегодня

Прогноз во всех областях

Дожди с грозами возможны лишь на востоке и части юга Украины - в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. На остальной территории страны будет сухо.

Температура воздуха на западе опустится до +10+14 градусов днем, на Закарпатье +13+15, ночью +4+8. В центральных и северных регионах, за исключением Киевской и Черниговской областей, где будет +13+16 днем, столбики термометров покажут +17+20 градусов, ночью +9+11. На востоке и юге температура воздуха останется теплой +19+24 днем, ночью +11+13.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня ожидается сухая погода. При этом температура воздуха немного снизится - до +13+15 днем и +9+11 ночью.