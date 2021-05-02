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Дожди с грозами и тепло до +25: прогноз погоды в Украине на Пасху

Новина українською → Воскресенье 02 мая 2021 10:00
Дожди с грозами и тепло до +25: прогноз погоды в Украине на Пасху Фото: день на Пасху в Украине будет теплым (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На Пасху на всей территории Украины пройдут дожди, местами - с грозами. Однако сегодня днем будет достаточно тепло, воздух прогреется до +25 градусов.

Об этом сообщает " Укргидрометцентр".

Прогноз во всех областях

Сегодня на всей территории страны будет тепло. Отметки термометров днем будут колебаться от +20 до + 25 градусов. Ночью температура опустится до + 9-11 градусов.

Однако на Пасху на всей территории Украины будет дождливая погода. В восточных и западных областях ожидаются грозы. А именно - в Луганской, Донецкой, Харьковской, а также во Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Только в Крыму весь день удержится солнце.

Дожди с грозами и тепло до +25: прогноз погоды в Украине на Пасху

Прогноз в Киеве

В столице 2 мая будут идти дожди. Температура воздуха днем составит +21-23 градуса тепла, ночью +10-12 градусов.

Дожди с грозами и тепло до +25: прогноз погоды в Украине на Пасху

Ранее синоптики сообщали, что погода в Украине на Пасху будет теплая.

РБК-Украина писало, что в мае 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине составит 15-18 градусов, в горах 11-13 градусов тепла это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

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