Дощі та грози почнуть відступати, але прийде похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у всіх областях

Дощі з грозами можливі лише на Сході та частині півдня України - у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. На решті території країни буде сухо.

Температура повітря на заході опуститься до +10+14 градусів вдень, на Закарпатті +13+15, вночі +4+8. У центральних і північних регіонах, за винятком Київської та Чернігівської областей, де буде +13+16 вдень, стовпчики термометрів покажуть +17+20 градусів, вночі +9+11. На Сході та півдні температура повітря залишиться теплою +19+24 вдень, вночі +11+13.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні очікується суха погода. При цьому температура повітря трохи знизиться - до +13+15 вдень і +9 +11 вночі.