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Дожди, грозы и град: в Украине ожидается ухудшение погоды

Фото: в Украине 11 июля ожидаются дожди и грозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 11 июля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о дождях, грозе и граде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины в Facebook.

Так, в восточных и северо-восточных областях прогнозируются грозы, местами сильные дожди. Днем в отдельных районах ожидается град и сильный ветер, скорость которого составит 15-20 м/с.

Синоптики объявили желтый уровень опасности.

Первый уровень опасности (желтый) - это уровень опасности, при котором погодные условия могут привести к нарушению служб электроснабжения, связи, строительства, коммунальных служб и нарушения или ограничения на отдельных участках дорог движения транспорта.

Напомним, сегодня 10 июля погода в Украине будет с атмосферными фронтами. Будут идти дожди, местами возможен град.

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Погода в Украине