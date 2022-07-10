Дожди, грозы и град: в Украине ожидается ухудшение погоды

В понедельник, 11 июля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о дождях, грозе и граде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины в Facebook.
Так, в восточных и северо-восточных областях прогнозируются грозы, местами сильные дожди. Днем в отдельных районах ожидается град и сильный ветер, скорость которого составит 15-20 м/с.
Синоптики объявили желтый уровень опасности.
Первый уровень опасности (желтый) - это уровень опасности, при котором погодные условия могут привести к нарушению служб электроснабжения, связи, строительства, коммунальных служб и нарушения или ограничения на отдельных участках дорог движения транспорта.
Напомним, сегодня 10 июля погода в Украине будет с атмосферными фронтами. Будут идти дожди, местами возможен град.