Дожди, грозы и град: в Украине ожидается ухудшение погоды

В понедельник, 11 июля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о дождях, грозе и граде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины в Facebook .

Так, в восточных и северо-восточных областях прогнозируются грозы, местами сильные дожди. Днем в отдельных районах ожидается град и сильный ветер, скорость которого составит 15-20 м/с.

Синоптики объявили желтый уровень опасности.

Первый уровень опасности (желтый) - это уровень опасности, при котором погодные условия могут привести к нарушению служб электроснабжения, связи, строительства, коммунальных служб и нарушения или ограничения на отдельных участках дорог движения транспорта.