Дощі, грози і град: в Україні очікується погіршення погоди

У понеділок, 11 липня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про дощі, грози і град.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС України у Facebook .

Так, у східних та північно-східних областях прогнозуються грози, місцями сильні дощі. Вдень в окремих районах очікується град і сильний вітер, швидкість якого складе 15-20 м/с.

Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

Перший рівень небезпеки (жовтий) - це рівень небезпеки, при якому погодні умови можуть призвести до порушення служб електропостачання, зв'язку, будівництва, комунальних служб та порушення або обмеження на окремих ділянках доріг руху транспорту.