Атмосферный фронт накроет Украину: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине будет дождливой (УНИАН)

В Украине сегодня, 10 июля погода будет с атмосферными фронтами. Будут идти дожди, местами возможен град.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине По данным синоптиков, погода в Украине сегодня будет с дождями, сильным ветром и грозами почти по всей территории. Местами град. При этом в Житомирской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях вероятность дождей меньше. Ветер северо-западный, умеренный, а местами порывистый. Температура воздуха составит: в северных областях ночью +14 +18, днем +24 +28 градусов;

на западе ночью +11 +15 градусов, а днем +20 +24;

в восточных областях ночью +16 +20, днем +29 +31 градус;

на юге страны ночью +16 +19 градусов, а днем +26 +29;

в центральных областях ночью +14 +18, днем +25 +27 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +15 +17, а днем +24 +26.