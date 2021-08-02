Дожди и грозы бушевали в Украине. Без света остались более 500 населенных пунктов

Вчера Украину накрыла непогода, в результате которой без света остались 529 населенных пунктов. Обесточены дома в 7 областях страны.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
В частности, без света остались населенные пункты во Львовской области - 298, Закарпатской - 90, Ивано-Франковской - 57, Тернопольской - 44, Черновицкой - 16, Черниговской - 14 и Житомирской - 10.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, сегодня, 2 августа, большую часть Украины накроют дожди. Жара сохранится на части территории страны.