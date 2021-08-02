Дощі та грози вирували в Україні. Без світла залишились більше 500 населених пунктів

Вчора Україну накрила негода, в результаті якої без світла залишились 529 населених пунктів. Знеструмлені будинки у 7 областях країни.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Зокрема, без світла лишились населені пункти у Львівській області - 298, Закарпатській - 90, Івано-Франківській - 57, Тернопільській - 44, Чернівецькій - 16, Чернігівській - 14 та Житомирській - 10.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, сьогодні, 2 серпня, більшу частину України накриють дощі. Спека збережеться на частині території країни.