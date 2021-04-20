Дожди, грозы и до +15 тепла: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня, 20 апреля, ухудшится погода. На всей территории страны ожидаются дожди, местами грозы, температура воздуха будет колебаться от +10 до +15 градусов днем.

Прогноз во всех областях

На всей территории страны ожидается умеренный, на востоке и юге значительный дождь. В Винницкой, Черкасской, Луганской и Донецкой областях - грозы.

Температура воздуха на западе днем составит +11+13 градусов, в Закарпатской области до +15, ночью +3+5 градусов. В центральных и северных регионах +11+13 градусов днем, в Сумской +10+12, ночью +4+7. На востоке и юге страны столбики термометра покажут +11+15 градусов днем, ночью +6+10.

Прогноз в Киеве

В столице во вторник ожидается дождь. Днем воздух прогреется до +11+13 градусов, ночью +3+5.