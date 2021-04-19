ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Перепады температуры, дожди, грозы и град: синоптики дали прогноз погоды на неделю

Новина українською → Украина, Понедельник 19 апреля 2021 15:08
Перепады температуры, дожди, грозы и град: синоптики дали прогноз погоды на неделю Фото: на протяжении недели ожидаются дожди и грозы (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине на протяжении недели будет нестабильная, переменчивая погода. Ожидаются температурные колебания, дожди, грозы и град.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Во вторник и среду погоду будет формировать циклон YATIN, который выйдет на территорию Украины с юго-запада, а затем до конца недели мы будем находиться в поле пониженного давления с неустойчивой атмосферой", - сообщили синоптики.

Так, в ближайшие сутки в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях ожидаются умеренные и значительные дожди, местами грозы и град. Порывы ветра составят 17-22 м/с. Температура воздуха ночью составит +5+10 тепла, днем +11+15 градусов. На остальной территории страны местами небольшие дожди, температура ночью +1+6 тепла, днем ​+​9+14.

В среду и четверг, 21-22 апреля, в большинстве областей Украины будет без осадков. При этом на северо-востоке все же прогнозируют небольшие, а 22 апреля в западных областях умеренные дожди. Температура днем +​​12+19 тепла, ночью +1+6, 21 апреля на западе на поверхности почвы заморозки 0-3.

Ночью 23 апреля в западных, 24 апреля в центральных, южных областях, а также днем на большей части страны ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы. На высокогорье Карпат возможен мокрый снег. Температура 23 апреля днем составит +13+18 тепла, на севере +10+15, 24 апреля +7+13 градусов, ночью +4+9 градусов. На высокогорье Карпат ночью и днем ​​+1+6 тепла, ночью 0-3 мороза.

Напомним, сегодня в Украине прогнозировал дожди на западе и до +15 тепла.

Также синоптики предупреждали о том, что в Украину снова надвигается циклон, который принесет заморозки в большинство регионов, а также дожди на север страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Гидрометцентр весна дожди Град гроза Погода
NEWS
В Украине резкий спад новых случаев коронавируса: 6506 заражений за сутки
В Украине резкий спад новых случаев коронавируса: 6506 заражений за сутки
DAILY
Плохие сценарии. Как может развиваться агрессия Кремля против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Плохие сценарии. Как может развиваться агрессия Кремля против Украины