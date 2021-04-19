Перепады температуры, дожди, грозы и град: синоптики дали прогноз погоды на неделю

В Украине на протяжении недели будет нестабильная, переменчивая погода. Ожидаются температурные колебания, дожди, грозы и град.

"Во вторник и среду погоду будет формировать циклон YATIN, который выйдет на территорию Украины с юго-запада, а затем до конца недели мы будем находиться в поле пониженного давления с неустойчивой атмосферой", - сообщили синоптики.

Так, в ближайшие сутки в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях ожидаются умеренные и значительные дожди, местами грозы и град. Порывы ветра составят 17-22 м/с. Температура воздуха ночью составит +5+10 тепла, днем +11+15 градусов. На остальной территории страны местами небольшие дожди, температура ночью +1+6 тепла, днем ​+​9+14.

В среду и четверг, 21-22 апреля, в большинстве областей Украины будет без осадков. При этом на северо-востоке все же прогнозируют небольшие, а 22 апреля в западных областях умеренные дожди. Температура днем +​​12+19 тепла, ночью +1+6, 21 апреля на западе на поверхности почвы заморозки 0-3.

Ночью 23 апреля в западных, 24 апреля в центральных, южных областях, а также днем на большей части страны ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы. На высокогорье Карпат возможен мокрый снег. Температура 23 апреля днем составит +13+18 тепла, на севере +10+15, 24 апреля +7+13 градусов, ночью +4+9 градусов. На высокогорье Карпат ночью и днем ​​+1+6 тепла, ночью 0-3 мороза.