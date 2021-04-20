Дощі, грози та до +15 тепла: прогноз погоди на сьогодні
В Україні сьогодні, 20 квітня, погіршиться погода. На всій території країни очікуються дощі, місцями грози, температура повітря буде коливатися від +10 до +15 градусів вдень.
Відповідний прогноз дали в Укргідрометцентрі.
Прогноз у всіх областях
На всій території країни очікується помірний, на сході і півдні значний дощ. У Вінницькій, Черкаській, Луганській та Донецькій областях - грози.
Температура повітря на заході вдень становитиме +11+13 градусів, у Закарпатській області до +15, вночі +3+5 градусів. У центральних і північних регіонах +11+13 градусів вдень, у Сумській +10+12, вночі +4+7. На сході і півдні країни стовпчики термометра покажуть +11+15 градусів вдень, вночі +6+10.
Прогноз в Києві
У столиці у вівторок очікується дощ. Вдень повітря прогріється до +11+13 градусів, вночі +3+5.
Нагадаємо, цього тижня в Україні очікується нестабільна, мінлива погода. Прогнозують температурні коливання, дощі, грози і град.
Також РБК-Україна писало, що в Україну знову насувається циклон, який принесе заморозки у більшість регіонів.