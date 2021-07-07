Дожди с грозами и жара: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По всей территории страны прогнозируют жаркую погоду. Днем воздух прогреется до +28-30 градусов. Ночью температура опустится до +17-19 градусов.

В то же время, в южных и восточных областях ожидаются дожди с грозами. Осложнения погодных условий следует ожидать в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Одесской областях, а также в Крыму.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируют.

Синоптики предупреждают, что температура воздуха в течение дня будет колебаться от +28 до +30 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +17-19 градусов.