Дощі з грозами і спека: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

По всій території країни сьогодні прогнозують спекотну погоду. Вдень повітря прогріється до +28-30 градусів. Вночі температура опуститься до +17-19 градусів.

Водночас, у південних та східних областях очікуються дощі з грозами. Ускладнення погодніх умов слід чекати в Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Одеській областях, а також в Криму.

Погода в Києві

В столиці сьогодні буде хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують.

Синоптики попереджають, що температура повітря протягом дня коливатиметься від +28 до +30 градусів. Вночі стовбчики термометрів опустяться до +17-19 градусів.