Дожди с грозами на западе Украина и жара до +31: прогноз погоды на сегодня

Фото: облачно (unsplash.com/Artem Anokhin)

Температура воздуха будет колебаться от +26 до +31 градуса тепла

Погода в Украине ухудшится, в западных областях снова начнутся дожди и грозы. Температура воздуха будет колебаться от +26 до +31 градуса тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, преимущественно на всей территории западной Украины передают грозовые ливни. В частности, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской и Ровенской областях. Также дожди будут наблюдаться в Сумской и Полтавской областях. Во всех остальных регионах сегодня пасмурно, однако без осадков.

В западных областях температура днем будет +26 +29 градусов тепла, а ночью +15 +17 градусов.

В центральных и северных областях температура днем составит +28 +31 градус. Ночью столбики термометров опустятся до +14 +19 градусов тепла.

В южных и восточных областях температура днем ожидается от +28 до +31 градуса тепла, а ночью будет в пределах +14 +20 градусов.

Фото: погода в Украине на 27 июня (meteo.gov.ru)

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +28 до +30 градусов, а ночью она опустится до +14 +19 градусов тепла.

Фото: погода в Киевской области на 27 июня (meteo.gov.ua)

Напомним, в июле 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 20-25 градусов тепла (в горах 16-17 градусов тепла).

Также вчера сообщалось что в результате осложнения погодных условий в западной Украине без света остаются 7 населенных пунктов в двух областях.

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Автор: Андрей Козловский