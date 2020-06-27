Дощі з грозами на заході України та спека до +31: прогноз погоди на сьогодні

Температура повітря коливатиметься від +26 до +31 градуса тепла
Погода в Україні сьогодні погіршиться, у західних областях знову спостерігатимуться дощі та грози. Температура повітря коливатиметься від +26 до +31 градуса тепла.
Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
За прогнозом синоптиків, переважно на всій території західної України передають грозові зливи. Зокрема, у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Волинській та Рівненській областях. Також дощі спостерігатимуться у Сумській та Полтавській областях. У всіх інших регіонах сьогодні похмуро, однак без опадів.
У західних областях температура вдень буде +26 +29 градусів тепла, а вночі +15 +17 градусів.
У центральних та північних областях температура вдень становитиме +28 +31 градус. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +14 +19 градусів тепла.
У південних та східних областях температура вдень очікується від +28 до +31 градуса тепла, а вночі буде в межах +14 +20 градусів.
Фото: погода в Україні на 27 червня (meteo.gov.ua)
У Києві та області сьогодні без опадів. Температура повітря коливатиметься від +28 до +30 градусів, а вночі вона опуститься до +14 +19 градусів тепла.
Фото: погода в Київській області на 27 червня (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, у липні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла (в горах 16-17 градусів тепла).
Також вчора повідомлялось що внаслідок ускладнення погодних умов у західній Україні без світла залишаються 7 населених пунктів у двох областях.
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Автор: Андрій Козловський