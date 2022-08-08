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"Дожди с грозами соберутся в узел". Где ждать непогоду в Украине уже завтра

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Украина, Понедельник 08 августа 2022 14:27
"Дожди с грозами соберутся в узел". Где ждать непогоду в Украине уже завтра Фото: дожди с грозами стоит ждать 9 августа в центральных областях Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 9 августа, дожди с грозами следует ожидать в трех регионах Украины - в Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой областях, западных областях, кроме Волыни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко, опубликованный в Facebook.

"Дожди с грозами соберутся в узел над Винницкой, Черновицкой областью и Хмельницкой областью. Именно здесь возможны грозы, ливни, град и шквалы", - рассказала она.

По словам Диденко, осадки, от небольших до умеренных, охватят большую часть западных областей, кроме Волыни.

"На остальной территории Украины будет сухо, разве что вечером во вторник есть вероятность локальных дождей в Черкасской и Полтавской областях", - добавила она.

Какой будет температура завтра

  • до +30...+36 градусов - на юге и востоке Украины;
  • +20...+26 градусов – в западных областях;
  • на остальной территории Украины +25...+29;
  • в центре кое-где до +30 градусов.

Что с погодой в Киеве

  • существенных осадков не предвидится, однако облачная погода построит;
  • температура воздуха в столице предполагается в пределах +24, +25 градусов.

Как сообщалось, погода в Украине в августе будет с резкими перепадами температур в сторону похолодания, а осадков будет немало - время от времени ожидаются ливни.

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Погода в Украине Наталка Диденко
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