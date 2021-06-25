Дожди с грозами и похолодание: какой будет погода на выходных

На выходных (26-28 июня) почти по всей территории ожидаются дожди, местами - с грозами. С понедельника на украинском ждет понижение температуры воздуха.

26 июня

На севере Украины днем ​​ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха +28 +34 градусов днем, ночью +19 +21. Западные регионы также накроют дожди с грозами, температурные столбики днем ​​покажут +25 +27 градусов, а ночью +16 +18. На Востоке синоптики прогнозируют жаркую погоду, без осадков, температура воздуха днем ​​достигнет +30 +35 градусов, ночью +19 +21. В южных регионах днем ​​прогнозируют дожди с грозами, столбики термометра днем ​​покажут +28 +31, а ночью +19 +21 градусов тепла. В центральной части Украины осадков не прогнозируется. Температура воздуха прогреется до +32 +34 днем, а ночью +19 +21.

В Киеве ожидаются дожди и грозы. Столбики термометра покажут днем ​​+32 +34, а ночью +19 +21.

Фото: прогноз погоды в Украине на 27 июня (meteo.gov.ua)

27 июня

На всей территории Украины синоптики прогнозируют дожди, местами - с грозами. На севере температура воздуха днем ​​ожидается в пределах +25 +30 градусов, ночью +19 +21, возможны грозовые дожди. На западной территории пройдут дожди, столбики термометра днем ​​покажут +25 +27, ночью +16 +18. На Востоке возможны дожди с грозами, температура воздуха составит +28 +33 градуса днем, +19 +21 ночью. Южные территории также охватят грозовые дожди, ожидается до +28 +31 днем, ночью +18 +21. В Центре синоптики тоже предупреждают о дождях и грозах, столбики термометра покажут днем ​​+27 +30, ночью +19 +21 градусов.

В Киеве синоптики прогнозируют дожди в течение всех суток, также возможны грозы. Температура воздуха +19 +21 днем, ночью +26 +28.

Фото: прогноз погоды в Украине на 27 июня (meteo.gov.ua)



28 июня

На севере ожидаются дожди, местами возможны грозы. Столбики термометра покажут +25 +27 градусов тепла днем, а ночью +17 +19 градусов. На Западе осадков не прогнозируется, температура воздуха будет достигать +26 +32 днем, ночью опустится до +14 +16. На восточных территориях синоптики прогнозируют грозовые дожди, столбики термометра поднимутся до +26 +30 градусов, ночью +18 +21. На юге синоптики обещают дожди и грозы, за исключением Одесской области. Температура воздуха +26 +28 градусов днем, а ночью +18 +21. В центральной части ожидаются дожди, местами с грозами. Воздух прогреется до +26 +28 днем, ночью +17 +20 градусов.

В Киеве ожидаются дожди в течение всех суток. Столбики термометра днем ​​покажут +17 +19, ночью +24 +26.

Фото: прогноз погоды в Украине на 28 июня (meteo.gov.ua)

