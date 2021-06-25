В Киеве второй день подряд фиксируют новые температурные рекорды
Температура воздуха в Киеве обновила свои рекордные показатели за вчерашний день. Установление новых температурных рекордов происходит второй день подряд.
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
"Температурные рекорды июня продолжаются", - отметили в обсерватории.
По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 24 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составила +28,1°С, что на 1,6°С выше рекордного значения температуры для этого дня в 1924 году.
Максимальная температура воздуха после полудня в столице поднялась до +35,5°С, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1924 году на 2,3°С, а для июня в целом на 0,5°С. Предыдущий исторический максимум для первого месяца лета держался с 1885 года.
Минимальная температура воздуха 24 июня не опустилась ниже +22,2°С, что на 1,5°С теплее, чем это было в 1964 году.
Накануне, 24 июня, в обсерватории сообщили, что 23 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла 27,0 градусов тепла. Таким образом столбик термометра повторил рекордное значение температуры для этого дня в 1954 году. Кроме того, максимальная температура воздуха после полудня в столице поднялась до 33,7 градусов, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1946 году на 0,6 градусов.