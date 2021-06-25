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В Киеве второй день подряд фиксируют новые температурные рекорды

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Киев, Пятница 25 июня 2021 12:34
В Киеве второй день подряд фиксируют новые температурные рекорды Фото: в Киеве второй день подряд фиксируют новые температурные рекорды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Температура воздуха в Киеве обновила свои рекордные показатели за вчерашний день. Установление новых температурных рекордов происходит второй день подряд.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"Температурные рекорды июня продолжаются", - отметили в обсерватории.
По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 24 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составила +28,1°С, что на 1,6°С выше рекордного значения температуры для этого дня в 1924 году.

Максимальная температура воздуха после полудня в столице поднялась до +35,5°С, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1924 году на 2,3°С, а для июня в целом на 0,5°С. Предыдущий исторический максимум для первого месяца лета держался с 1885 года.

Минимальная температура воздуха 24 июня не опустилась ниже +22,2°С, что на 1,5°С теплее, чем это было в 1964 году.

Накануне, 24 июня, в обсерватории сообщили, что 23 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла 27,0 градусов тепла. Таким образом столбик термометра повторил рекордное значение температуры для этого дня в 1954 году. Кроме того, максимальная температура воздуха после полудня в столице поднялась до 33,7 градусов, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1946 году на 0,6 градусов.

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