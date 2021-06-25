Дощі з грозами та похолодання: якою буде погода на вихідних

На вихідних (26-28 червня) майже по всій території очікуються дощі, подекуди - з грозами. З понеділка на українців чекає зниження температури повітря.

26 червня

На півночі України вдень очікуються грозові дощі. Температура повітря становитиме +28 +34 градусів вдень, вночі +19 +21. Західні регіони також накриють дощі з грозами, температурні стовпчики вдень покажуть +25 +27 градусів, а вночі +16 +18. На Сході синоптики прогнозують спекотну погоду, без опадів, температура повітря вдень сягатиме +30 +35 градусів, вночі +19 +21. У південних регіонах вдень прогнозують дощі з грозами, стовпчики термометра вдень покажуть +28 +31, а вночі +19 +21 градусів тепла. У центральній частині України опадів не прогнозується. Температура повітря прогріється до +32 +34 вдень, а вночі +19 +21.

У Києві очікуються дощі та грози. Стовпчики термометра покажуть вдень +32 +34, а вночі +19 +21.

Фото: прогноз погоди в Україні на 26 червня (meteo.gov.ua)

27 червня

На всій території України синоптики прогнозують дощі, подекуди - з грозами. На півночі температура повітря вдень очікується в межах +25 +30 градусів, вночі +19 +21, можливі грозові дощі. На західній території пройдуть дощі, стовпчики термометра вдень покажуть +25 +27, вночі +16 +18. На Сході можливі дощі з грозами, температура повітря становитиме +28 +33 градуси вдень, +19 +21 вночі. Південні території також охоплять грозові дощі, очікується до +28 +31 вдень, вночі +18 +21. У Центрі синоптики теж попереджають про дощі та грози, стовпчики термометра покажуть вдень +27 +30, вночі +19 +21 градусів.

У Києві синоптики прогнозують дощі протягом усієї доби, також можливі грози. Температура повітря становитиме +19 +21 вдень, вночі +26 +28.

Фото: прогноз погоди в Україні на 27 червня (meteo.gov.ua)

28 червня

На Півночі очікуються дощі, подекуди можливі грози. Стовпчики термометра покажуть +25 +27 градусів тепла вдень, а вночі +17 +19 градусів. На Заході опадів не прогнозується, температура повітря сягатиме +26 +32 вдень, вночі опуститься до +14 +16. На східних територіях синоптики прогнозують грозові дощі, стовпчики термометра піднімуться до +26 +30 градусів, вночі +18 +21. На Півдні синоптики обіцяють дощі та грози, за винятком Одеської області. Температура повітря становитиме +26 +28 градусів вдень, а вночі +18 +21. У центральній частині очікуються дощі, місцями з грозами. Повітря прогріється до +26 +28 вдень, вночі +17 +20 градусів.

У Києві очікуються дощі протягом усієї доби. Стовпчики термометра вдень покажуть +17 +19, вночі +24 +26.

Фото: прогноз погоди в Україні на 28 червня (meteo.gov.ua)