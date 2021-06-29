Дожди с грозами и +30: какой будет погода сегодня

В Украине во вторник, 29 июня, ожидаются дожди с грозами в центральных, восточных и западных областях. При этом в стране температура воздуха поднимется до +30.
Об этом сообщили в УкрГидрометцентре.
Сегодня в Украине в восточный и центральных областях ожидаются дожди с грозами. Также непогоду стоит ждать в западных областях. При этом на остальной территории страны будет без осадков.
Температура воздуха по Украине составит в среднем +25-28 градусов. В восточных и южных областях температура повысится до +30 градусов.
В столице сегодня воздух прогреется до +26-28 градусов. Ночью температура опустится до +17-19 градусов.
Кроме того, днем ожидаются дожди с грозами.
Напомним, вчера в Украине из-за непогоды были обесточены 109 населенных пунктов в шести областях.