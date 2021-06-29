Дожди с грозами и +30: какой будет погода сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине в восточный и центральных областях ожидаются дожди с грозами. Также непогоду стоит ждать в западных областях. При этом на остальной территории страны будет без осадков.

Температура воздуха по Украине составит в среднем +25-28 градусов. В восточных и южных областях температура повысится до +30 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня воздух прогреется до +26-28 градусов. Ночью температура опустится до +17-19 градусов.

Кроме того, днем ожидаются дожди с грозами.