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Более 100 населенных пунктов в Украине остались без света из-за непогоды

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Украина, Понедельник 28 июня 2021 08:39
Более 100 населенных пунктов в Украине остались без света из-за непогоды Фото: в Украине более 100 населенных пунктов остались без света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине из-за непогоды обесточены 109 населенных пунктов. Отключение электроснабжения произошло в шести областях.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, по состоянию на 7 утра, в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 109 населенных пунктов.

При этом в Сумской области - 37, Днепропетровской - 33, Донецкой - 13 Запорожской - 12, Киевской - 7 и Черниговской - 7.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в субботу в Киевской области выпадал град и ливень.

Кроме того, в Ровенской области в результате непогоды два человека получили травмы. Одна из них пострадала в результате удара молнии.

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