Дощі з грозами та +30: якою буде погода сьогодні

Погода в Україні

Сьогодні в Україні в Східний і центральних областях очікуються дощі з грозами. Також негоду варто чекати в західних областях. При цьому на решті території країни буде без опадів.

Температура повітря по Україні складе в середньому + 25-28 градусів. У східних і південних областях температура підвищиться до +30 градусів.

Погода в Києві

У столиці сьогодні повітря прогріється до + 26-28 градусів. Вночі температура опуститься до + 17-19 градусів.

Крім того, вдень очікуються дощі з грозами.