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Дощі з грозами та +30: якою буде погода сьогодні

Автор: РБК-Україна

В Україні у вівторок, 29 червня, очікуються дощі з грозами в центральних, східних і західних областях. При цьому в країні температура повітря підніметься до + 30.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні в Східний і центральних областях очікуються дощі з грозами. Також негоду варто чекати в західних областях. При цьому на решті території країни буде без опадів.

Температура повітря по Україні складе в середньому + 25-28 градусів. У східних і південних областях температура підвищиться до +30 градусів.

Погода в Києві

У столиці сьогодні повітря прогріється до + 26-28 градусів. Вночі температура опуститься до + 17-19 градусів.

Крім того, вдень очікуються дощі з грозами.

Нагадаємо, вчора в Україні через негоду було знеструмлено 109 населених пунктів у шести областях.

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Погода в Україні