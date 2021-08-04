Дожди, град и сильный ветер: синоптики предупредили о непогоде

5 и 6 августа в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях ожидаются грозы. Также днем местами прогнозируются град и шквалы 15-20 м / с.

Кроме того, в четверг вечером на Закарпатье и в Карпатах, а также в пятницу в западной части страны ожидаются значительные дожди. Синоптики объявили первый уровень опасности.

При этом в пятницу ночью в Карпатах сильные дожди. Синоптики предупредили о втором уровне опасности.

Завтра в Киеве и Киевской области ожидается гроза, а днем местами шквалы 15-20 м / с.