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Дожди, град и сильный ветер: синоптики предупредили о непогоде

Автор: РБК-Украина

В четверг и пятницу, 5 и 6 августа, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В частности, прогнозируются град, дожди и сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

5 и 6 августа в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях ожидаются грозы. Также днем местами прогнозируются град и шквалы 15-20 м / с.

Кроме того, в четверг вечером на Закарпатье и в Карпатах, а также в пятницу в западной части страны ожидаются значительные дожди. Синоптики объявили первый уровень опасности.

При этом в пятницу ночью в Карпатах сильные дожди. Синоптики предупредили о втором уровне опасности.

Завтра в Киеве и Киевской области ожидается гроза, а днем местами шквалы 15-20 м / с.

Напомним, в Украине сегодня будет прохладная погода почти во всех областях. На западе страны прогнозируют дожди.

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Погода в Украине