Дощі, град і сильний вітер: синоптики попередили про негоду

5 і 6 серпня в західних, північних, більшості центральних, Одеській і Миколаївській областях очікуються грози. Також вдень місцями прогнозуються град і шквали 15-20 м / с.

Крім того, у четвер ввечері на Закарпатті та в Карпатах, а також у п'ятницю в західній частині країни очікуються значні дощі. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

При цьому в п'ятницю вночі в Карпатах сильні дощі. Синоптики попередили про другий рівень небезпеки.

Завтра в Києві та Київській області очікується гроза, а вдень місцями шквали 15-20 м / с.