RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Дощі, град і сильний вітер: синоптики попередили про негоду

Автор: РБК-Україна

У четвер і п'ятницю, 5 і 6 серпня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Зокрема, прогнозуються град, дощі та сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

5 і 6 серпня в західних, північних, більшості центральних, Одеській і Миколаївській областях очікуються грози. Також вдень місцями прогнозуються град і шквали 15-20 м / с.

Крім того, у четвер ввечері на Закарпатті та в Карпатах, а також у п'ятницю в західній частині країни очікуються значні дощі. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

При цьому в п'ятницю вночі в Карпатах сильні дощі. Синоптики попередили про другий рівень небезпеки.

Завтра в Києві та Київській області очікується гроза, а вдень місцями шквали 15-20 м / с.

Нагадаємо, в Україні сьогодні буде прохолодна погода майже у всіх областях. На заході країни прогнозують дощі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні