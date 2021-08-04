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Дожди на западе и похолодание: прогноз погоды в Украине на сегодня

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Среда 04 августа 2021 08:00
Дожди на западе и похолодание: прогноз погоды в Украине на сегодня Фото: в Украине сегодня дожди в западных областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Украине сегодня будет прохладная погода почти во всех областях. На западе страны прогнозируют дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Синоптики прогнозируют снижение температуры в западных областях. Там днем будет +23-25 градусов, а ночью +13-15 градусов.

Несколько теплее будет в центральных и северных областях. Там в течение дня температура прогреется до +26-28 градусов. Ночью ожидается +15-17.

Жара удержится лишь в южных областях. Там воздух днем будет превышать отметку +30 градусов. Ночью отметки термометров будут держаться на уровне +20-23 градуса.

Осадки следует ждать лишь жителям западных областей. На остальной территории - облачно с прояснениями.

Дожди на западе и похолодание: прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня сохранятся комфортные показатели термометров. Там следует ждать +25-27 градусов днем. Ночью температура понизится до +15-17 градусов.

Осадков в Киеве сегодня не будет.

Дожди на западе и похолодание: прогноз погоды в Украине на сегодня

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