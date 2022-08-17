UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дожди, град и шквалы по всей Украине: прогноз погоды на завтра

Фото: погода в Украине 18 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 18 августа, в южных, центральных и восточных будут отмечаться дожди. В северных и западных возможна гроза.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.

"В южных, центральных и восточных областях умеренные кратковременные дожди с грозами, днем местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/сек. В северных, днем и в западных областях местами кратковременный дождь, гроза", - пишет пресс-служба гидрометеорологического центра.

Температура ночью будет достигать 14-19 градусов, а на юге - до 21 градуса. В юго-восточной части и на Закарпатье - 27-32 градуса.

Фото: погода в Украине 18 августа (facebook.com/UkrHMC)

Напомним, РБК-Украина писало о последствиях сильного ливня в Одессе, обернувшейся для города катастрофой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаПогода в Украине