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Дощі, град та шквали по усій Україні: прогноз погоди на завтра

Фото: погода в Україні 18 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 18 серпня, у південних, центральних та східних відзначатимуться дощі. В північних та західних можлива гроза.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку українського гідрометеорологічного центру.

"У південних, центральних та східних областях помірні короткочасні дощі з грозами, вдень місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с. У північних, вдень і в західних областях місцями короткочасний дощ, гроза", - пише пресслужба гідрометеорологічного центру.

Температура вночі досягатиме 14-19 градусів, а на півдні - до 21 градусу. У південно-східній частині й на Закарпатті - 27-32 градуси.

Фото: погода в Україні 18 серпня (facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про наслідки сильної зливи в Одесі, яка обернулась для міста катастрофою.

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