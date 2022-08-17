Дощі, град та шквали по усій Україні: прогноз погоди на завтра

"У південних, центральних та східних областях помірні короткочасні дощі з грозами, вдень місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с. У північних, вдень і в західних областях місцями короткочасний дощ, гроза", - пише пресслужба гідрометеорологічного центру.

Температура вночі досягатиме 14-19 градусів, а на півдні - до 21 градусу. У південно-східній частині й на Закарпатті - 27-32 градуси.

Фото: погода в Україні 18 серпня (facebook.com/UkrHMC)