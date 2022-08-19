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Дощі, град і шквали: прогноз погоди на завтра

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П'ятниця 19 серпня 2022 13:33
Дощі, град і шквали: прогноз погоди на завтра Фото: в Україні 20 серпня очікуються дощі, град і сильний вітер ((Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 20 серпня, в Україні очікуються короткочасні дощі та грози. При цьому в деяких областях прогнозуються град і шквальний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook.

За даними синоптиків, на Лівобережжі та в Криму, вдень місцями і в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях очікуються короткочасні дощі та грози. При цьому вдень у південних і південно-східних областях, а також в окремих районах прогнозуються град і шквали 15-20 м/с.

На решті території без опадів.

Вітер східний, північно-східний, швидкість якого сягатиме 5-10 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +14 +19 градусів, а вдень +23 +28. При цьому в південних і східних областях температура повітря підніметься до +26 +31, а на Закарпатті варто очікувати спеку до +35 градусів. При цьому в Карпатах температура повітря коливатиметься в межах +20 +25.

Дощі, град і шквали: прогноз погоди на завтра

Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі розповіли, як війна вплинула на погоду і точність прогнозів.

Крім того, за прогнозом Укргідрометцентру, в серпні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується в межах 20-25 градусів тепла, що на 1,5-2,0 градусів вище норми.

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