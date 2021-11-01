Дожди в двух областях и температура до +16: прогноз на 1 ноября

Синоптики сообщили, какая будет погода в Украине 1 ноября. Ожидается небольшой дождь в южных областях, но солнечная погода сохранится во всех остальных регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра .

Прогноз во всех областях

В первый день ноября ожидается солнечная и теплая погода почти во всех областях. Дожди будут в Одесской и Николаевской областях.

Температура воздуха:

на западе днем +11+13, а ночью +0+4,

на севере днем +11+13, а ночью 0+3,

на востоке днем +12+15, а ночью 0+3,

на юге днем +12+16, а ночью +2+7,

в центре днем +11+14, а ночью +2+4.

Прогноз в Киеве

В Киеве тоже будет солнечно и тепло. Днем прогнозируют +11+13, а ночью +2+4.