ru ua
Пн, 01 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Дожди в двух областях и температура до +16: прогноз на 1 ноября

Новина українською →
Киев, Понедельник 01 ноября 2021 08:00
Дожди в двух областях и температура до +16: прогноз на 1 ноября Фото: УкрГидрометцентр дал прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики сообщили, какая будет погода в Украине 1 ноября. Ожидается небольшой дождь в южных областях, но солнечная погода сохранится во всех остальных регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В первый день ноября ожидается солнечная и теплая погода почти во всех областях. Дожди будут в Одесской и Николаевской областях.

Температура воздуха:

  • на западе днем +11+13, а ночью +0+4,
  • на севере днем +11+13, а ночью 0+3,
  • на востоке днем +12+15, а ночью 0+3,
  • на юге днем +12+16, а ночью +2+7,
  • в центре днем +11+14, а ночью +2+4.

Прогноз в Киеве

В Киеве тоже будет солнечно и тепло. Днем прогнозируют +11+13, а ночью +2+4.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Новые ПДД, обязательная вакцинация и кредит от МВФ: что ждет Украину в ноябре
Новые ПДД, обязательная вакцинация и кредит от МВФ: что ждет Украину в ноябре
DAILY
Красный сигнал. Кто подделывает COVID-документы в Украине и чем это опасно
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Красный сигнал. Кто подделывает COVID-документы в Украине и чем это опасно