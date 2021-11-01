Дожди в двух областях и температура до +16: прогноз на 1 ноября
Фото: УкрГидрометцентр дал прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Синоптики сообщили, какая будет погода в Украине 1 ноября. Ожидается небольшой дождь в южных областях, но солнечная погода сохранится во всех остальных регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.
Прогноз во всех областях
В первый день ноября ожидается солнечная и теплая погода почти во всех областях. Дожди будут в Одесской и Николаевской областях.
Температура воздуха:
- на западе днем +11+13, а ночью +0+4,
- на севере днем +11+13, а ночью 0+3,
- на востоке днем +12+15, а ночью 0+3,
- на юге днем +12+16, а ночью +2+7,
- в центре днем +11+14, а ночью +2+4.
Прогноз в Киеве
В Киеве тоже будет солнечно и тепло. Днем прогнозируют +11+13, а ночью +2+4.