Дощі у двох областях та температура до +16: прогноз на 1 листопада

Синоптики повідомили, яка буде погода в Україні 1 листопада. Очікується невеликий дощ у південних областях, ал сонячна погода збережеться у всіх інших регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру .

Прогноз у всіх областях

У перший день листопада очікується сонячна та тепла погода майже у всіх областях. Дощі будуть в Одеській та Миколаївській областях.

Температура повітря:

на заході вдень +11+13, а вночі +0+4,

на півночі вдень +11+13, а вночі 0+3,

на сході вдень +12+15, а вночі 0+3,

на півдні вдень +12+16, а вночі +2+7,

у центрі вдень +11+14, а вночі +2+4.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні теж буде сонячно та тепло. Вдень прогнозують +11+13, а вночі +2+4.