Дощі у двох областях та температура до +16: прогноз на 1 листопада
Фото: УкрГідрометцентр дав прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Синоптики повідомили, яка буде погода в Україні 1 листопада. Очікується невеликий дощ у південних областях, ал сонячна погода збережеться у всіх інших регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
Прогноз у всіх областях
У перший день листопада очікується сонячна та тепла погода майже у всіх областях. Дощі будуть в Одеській та Миколаївській областях.
Температура повітря:
- на заході вдень +11+13, а вночі +0+4,
- на півночі вдень +11+13, а вночі 0+3,
- на сході вдень +12+15, а вночі 0+3,
- на півдні вдень +12+16, а вночі +2+7,
- у центрі вдень +11+14, а вночі +2+4.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні теж буде сонячно та тепло. Вдень прогнозують +11+13, а вночі +2+4.