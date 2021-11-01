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Дощі у двох областях та температура до +16: прогноз на 1 листопада

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Київ, Понеділок 01 листопада 2021 08:00
Дощі у двох областях та температура до +16: прогноз на 1 листопада Фото: УкрГідрометцентр дав прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики повідомили, яка буде погода в Україні 1 листопада. Очікується невеликий дощ у південних областях, ал сонячна погода збережеться у всіх інших регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У перший день листопада очікується сонячна та тепла погода майже у всіх областях. Дощі будуть в Одеській та Миколаївській областях.

Температура повітря:

  • на заході вдень +11+13, а вночі +0+4,
  • на півночі вдень +11+13, а вночі 0+3,
  • на сході вдень +12+15, а вночі 0+3,
  • на півдні вдень +12+16, а вночі +2+7,
  • у центрі вдень +11+14, а вночі +2+4.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні теж буде сонячно та тепло. Вдень прогнозують +11+13, а вночі +2+4.

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