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Дожди на большей части Украины и похолодание на западе: прогноз погоды на сегодня

Новина українською → Украина, Среда 14 апреля 2021 08:00
Дожди на большей части Украины и похолодание на западе: прогноз погоды на сегодня Фото: дожди прогнозируют в большинстве областей (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине сегодня, 14 апреля, дожди перейдут на большую часть страны. На западе ожидает похолодание до +6 градусов, на востоке теплая погода сохранится - до +17.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Дождливая погода прогнозируется на западе, юге и север страны. В центральных, кроме Полтавской области, и восточных областях осадки не ожидаются.

При этом на западе ожидается похолодание - во Львовской и Ивано-Франковской +6+8 днем и +2+5 ночью, на Закарпатье до +9 днем и +6 ночью, в остальных западных регионах +8+11 тепла днем, ночью +3+6. В центре и на севере страны будет чуть теплее - +13+16 градусов днем, ночью +6+9. В восточных регионах столбики термометров покажут +15+17 днем и +6+9 ночью. На юге температура опуститься до +13+15 днем, в Одесской области +10+12, ночью +5+8.

Дожди на большей части Украины и похолодание на западе: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В столице ожидается переменная облачность, но осадков не будет. Температура воздуха днем составит +14+16 градусов, ночью +7+9.

Дожди на большей части Украины и похолодание на западе: прогноз погоды на сегодня

Отметим, ранее синоптики обнародовали прогнозы погоды на неделю.

Также РБК-Украина писало, что с запада в Украину придет атмосферный фронт, который принесет грозовые ливни.

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