Дощі та аномально тепло. Прогноз погоди в Україні на сьогодні
Сьогодні, 5 січня в Україні очікується дощ, на сході та північному сході країни вночі з мокрим снігом; лише у південній частині без істотних опадів. Температура становитиме 4-9 градусів тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни подекуди 10-13 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вночі у західних областях, вдень на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.
У Карпатах вночі значний мокрий сніг, хуртовина, на дорогах ожеледиця, вдень значний дощ; пориви вітру 25-28 м/с.
Температура повітря становитиме:
- на заході країни +5 +8 вдень, а вночі +3 +5 градусів;
- у північних областях вдень +5 +8 градусів, вночі +1 +4;
- у центральних областях вдень +6 +8 градуси, вночі +2 +4;
- у східних областях вдень +4 +7 градусів, а вночі від -5 до +1;
- на півдні країни +7 +12 градусів вдень, вночі +2 +6.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці хмарно, часом дощ. Стовпчики термометра вдень покажуть +6 +8, вночі +2 +4 градуси.
Нагадаємо, 3 січня в Києві було встановлено два температурних рекорди. Температура піднялася до 4,3 градусів, що на 0,3 градусів вище рекордного значення температури для цього дня 1899 року. Крім того, максимальна температура у столиці 3 січня піднялась до 8,2 градусів тепла, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1899 року на 2,1 градусів.