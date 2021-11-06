Дожди в 7 областях, солнечно - в других: прогноз погоды на сегодня
Фото: дожди прогнозируют в семи областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Синоптики дали прогноз погоды на сегодня. Дожди ожидаются в семи областях и солнечная погода - во всех остальных.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.
Прогноз во всех областях
Дожди прогнозируют в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях. В других регионах будет сухо.
Температура воздуха составит:
- на западе днем +8+13, а ночью +3+7,
- на севере днем +10+16, а ночью +7+9,
- на востоке днем +13+16, а ночью +5+8,
- на юге днем будет +14+17, а ночью +9+11,
- в центре днем +10+14, а ночью +6+10.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня облачно. Днем температура воздуха составит +10+12, а ночью +6+8.