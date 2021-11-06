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Дожди в 7 областях, солнечно - в других: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Суббота 06 ноября 2021 10:00
Дожди в 7 областях, солнечно - в других: прогноз погоды на сегодня Фото: дожди прогнозируют в семи областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики дали прогноз погоды на сегодня. Дожди ожидаются в семи областях и солнечная погода - во всех остальных.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Дожди прогнозируют в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях. В других регионах будет сухо.

Температура воздуха составит:

  • на западе днем +8+13, а ночью +3+7,
  • на севере днем +10+16, а ночью +7+9,
  • на востоке днем +13+16, а ночью +5+8,
  • на юге днем будет +14+17, а ночью +9+11,
  • в центре днем +10+14, а ночью +6+10.

Дожди в 7 областях, солнечно - в других: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня облачно. Днем температура воздуха составит +10+12, а ночью +6+8.

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