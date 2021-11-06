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Дощі в 7 областях, сонячно - в інших: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Субота 06 листопада 2021 10:00
Дощі в 7 областях, сонячно - в інших: прогноз погоди на сьогодні Фото: дощі прогнозують у семи областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні. Дощі очікуються у семи областях та сонячна погода - у всіх інших.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Дощі прогнозують у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях. В інших регіонах буде сухо.

Температура повітря складе:

  • на заході вдень +8+13, а вночі +3+7,
  • на півночі вдень +10+16, а вночі +7+9,
  • на сході вдень +13+16, а вночі +5+8,
  • на півдні вдень буде +14+17, а вночі +9+11,
  • у центрі вдень +10+14, а вночі +6+10.

Дощі в 7 областях, сонячно - в інших: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні хмарно. Вдень температура повітря складе +10+12, а вночі +6+8.

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