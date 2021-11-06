Дощі в 7 областях, сонячно - в інших: прогноз погоди на сьогодні
Фото: дощі прогнозують у семи областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні. Дощі очікуються у семи областях та сонячна погода - у всіх інших.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
Прогноз у всіх областях
Дощі прогнозують у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях. В інших регіонах буде сухо.
Температура повітря складе:
- на заході вдень +8+13, а вночі +3+7,
- на півночі вдень +10+16, а вночі +7+9,
- на сході вдень +13+16, а вночі +5+8,
- на півдні вдень буде +14+17, а вночі +9+11,
- у центрі вдень +10+14, а вночі +6+10.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні хмарно. Вдень температура повітря складе +10+12, а вночі +6+8.