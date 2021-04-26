Дожди и до +14 днем: прогноз погоды на сегодня

Погода в регионах

На западе Украины сегодня дожди, днем от +7 до +10, ночью от -3 до +5. На севере тоже повсеместно ожидаются осадки, днем от +7 до +10, ночью от 0 до -3. В центральной части днем от +8 до +12, ночью от +3 до +5.

На востоке Украины без осадков в Донецкой и Луганской областях, днем от +11 до +14, ночью от +3 до +5. На юге дожди пройдут в Одесской и Николаевской областях, днем от +11 до +14, ночью от +3 до +6.

Погода в Киеве

В Киеве ожидается небольшой дождь, днем от +8 до +10, ночью от 0 до -2. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.