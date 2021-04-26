Дощі і до +14 вдень: прогноз погоди на сьогодні

Погода в регіонах

На заході України сьогодні дощі, вдень від +7 до +10, вночі від -3 до +5. На півночі теж очікуються опади, вдень від +7 до +10, вночі від 0 до -3. У центральній частині вдень від +8 до +12, вночі від +3 до +5.

На сході України без опадів у Донецькій та Луганській областях, вдень від +11 до +14, вночі від +3 до +5. На півдні дощі пройдуть в Одеській і Миколаївській областях, вдень від +11 до +14, вночі від +3 до +6.

Погода в Києві

У Києві очікується невеликий дощ, вдень від +8 до +10, вночі від 0 до -2. Вітер північно-східний, 5-10 метрів на секунду.