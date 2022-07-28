От дождей до 32-градусной жары: какой будет в Украине сегодня

В Украине сегодня, 28 июля погода будет переменчивой. На севере температура несколько снизится, а на западе наоборот достигнет +32, местами кратковременные дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в северо-восточных, большинстве центральных областей и в Одесской области местами небольшой кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м / с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице без осадков. Ветер северный, 5-10 м / с. Столбики термометров ночью покажут +15 +17, а днем +26 +28.
Напомним, недавно синоптики дали прогноз на последний месяц лета.
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