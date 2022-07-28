Від дощів до 32-градусної спеки: якою буде в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 28 липня погода буде мінливою. На півночі температура дещо знизиться, а на заході навпаки сягне +32, місцями короткочасні дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в північно-східних, більшості центральних областей та в Одеській області місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +15 +17, а вдень +26 +28.
Нагадаємо, нещодавно синоптики дали прогноз на останній місяць літа.
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