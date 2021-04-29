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Почти без дождей и до +18 тепла: прогноз погоды на сегодня

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине сегодня, 29 апреля, улучшатся погодные условия. Ночные заморозки начнут отступать, а дневная температура местами поднимется до +18 градусов.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Небольшие дожди возможны лишь в Закарпатской и Львовской областях. На остальной территории страны будет сухо с переменной облачностью. Также практически отступят ночные заморозки, которые будут наблюдаться лишь в Луганской, Харьковской и Сумской областях -1-3 градуса. В остальных регионах ночью столбики термометров покажут +1+4 градуса, в Закарпатской и южных областях +5+8.

Температура воздуха днем на западе страны составит +15+18 градусов, на севере +13+15, в центре, на востоке и юге Украины +15+17, в Николаевской области до +18.

Прогноз в Киеве

В столице в четверг будет сухо. Днем ожидается переменная облачность. Температура воздуха составит +13+15 днем, +1+3 ночью.

Напомним, на Пасху в Украине прогнозируется преимущественно теплая погода. На западе страны ожидаются дожди и будет прохладнее.

В среднем в мае месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 15-18 градусов.

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