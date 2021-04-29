Майже без дощів і до +18 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у всіх областях

Невеликі дощі можливі лише в Закарпатській та Львівській областях. На решті території країни буде сухо з мінливою хмарністю. Також практично відступлять нічні заморозки, які спостерігатимуться лише в Луганській, Харківській та Сумській областях-1-3 градуси. В інших регіонах вночі стовпчики термометрів покажуть +1 +4 градуси, в Закарпатській та південних областях+5 + 8.

Температура повітря вдень на заході країни складе + 15 +18 градусів, на півночі+13 +15, в центрі, на Сході і півдні України+15 +17, в Миколаївській області до + 18.

Прогноз у Києві

У столиці в четвер буде сухо. Вдень очікується мінлива хмарність. Температура повітря становитиме +13 +15 вдень,+1 + 3 вночі.