Дощ, сніг та сильний вітер: прогноз погоди на сьогодні

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У західних та центральних областях дощ зі снігом

Погода в Україні 31 січня прохолодна, дощі, сніг та сильний вітер, але температура повітря підніметься до декілька градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

На заході України дощі та сніг, вдень +2+6, а вночі 0+2. На півночі так само, але менші зливи, вдень +2+4, а вночі -1+1. Синоптики попереджають, що в центрі така ж погода, вдень +3+5, а вночі -1+1.

Втім, у східних областях сьогодні мінлива хмарність, вдень +3+5, а вночі -1-3. У південних областях невеликий дощ, вдень +5+7, а вночі -1-3.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні сніг з дощем. Вдень +2+4, вночі -1+1.

Нагадаємо, через негоду в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів. Через сильний вітер та опади без світла лишились населені пункти у таких областях: Полтавська - 201 н.п., Чернігівська - 88 н.п., Сумська - 72 н.п., Кіровоградська - 10 н.п., Донецька - 10 н.п., Черкаська - 8 н.п., Дніпропетровська - 6 н.п. та Запорізька - 2 н.п.

РБК-Україна писало, що вчора у більшості областей йшов сильний сніг та була заметіль. Також було оголошено штормове попередження.