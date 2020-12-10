Дождь, снег и морозы: погода в Украине на сегодня

Фото: снег (РБК-Украина)

В Украине сегодня, 10 декабря, ожидается ухудшение погодных условий. На большей части страны ожидаются осадки в виде дождя и снега, температура воздуха днем будет колебаться от -2 до +9 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода во всех областях

Сухая погода ожидается в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях, а также в Крыму. На остальной территории - дожди и снег.

Температура воздуха на западе страны составит -1+4 градуса днем, на Закарпатье +5+7. Ночью -3+1 градус. В центральных регионах столбики термометров днем будут колебаться от -1 до +1 градуса, ночью -3-8. На севере и востоке днем температура составит -2+1 градус, ночью -7-9. На юге страны +3+5 градусов днем, в Одесской области +7+9, ночью -2+3.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня прогнозируют дождь и снег днем. Температура воздуха составит -1+1 градус днем, ночью -4-6 градусов.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве сегодня ожидается гололедица на дорогах и порывы ветра.

Также сообщалось, что в ближайшие дни погода в Украине значительно ухудшится.