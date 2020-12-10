Дощ, сніг і морози: погода в Україні на сьогодні

Фото: сніг (РБК-Україна)

В Україні сьогодні, 10 грудня, очікується погіршення погодних умов. На більшій частині країни очікуються опади у вигляді дощу і снігу, температура повітря вдень коливатиметься від -2 до +9 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода у всіх областях

Суха погода очікується в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях, а також в Криму. На решті території - дощі і сніг.

Температура повітря на заході країни становитиме -1 + 4 градуси вдень, на Закарпатті + 5 + 7. Вночі -3 + 1 градус. У центральних регіонах стовпчики термометрів вдень коливатимуться від -1 до +1 градуса, вночі -3-8. На півночі і сході вдень температура становитиме -2 + 1 градус, вночі -7-9. На півдні країни + 3 + 5 градусів вдень, в Одеській області + 7 + 9, вночі -2 + 3.

Прогноз в Києві

У столиці сьогодні прогнозують дощ і сніг днем. Температура повітря становитиме -1 + 1 градус вдень, вночі -4-6 градусів.

Раніше РБК-Україна писало, що в Києві сьогодні очікується ожеледиця на дорогах та пориви вітру.

Також повідомлялося, що найближчими днями погода в Україні істотно погіршиться.