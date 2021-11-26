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Дождь и потепление до +14 градусов: прогноз погоды на выходные

Автор: Валерия Полищук

В Украине на выходных ожидается дождливая погода. Однако температура воздуха прогреется до +14 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УкрГидрометцентр.

Прогноз на субботу

27 ноября почти по всей территории Украины ожидаются дожди. Осадки не прогнозируются лишь в Житомирской и Хмельницкой областях. Температура воздуха составит:

  • на западе днем +4 +8, а ночью +2 +4,
  • на севере днем +5 +9, а ночью +1 +4,
  • на юге днем +11 +14, а ночью +7 +9,
  • на востоке днем +5 +7, а ночью -3 +1,
  • в центре днем +8 +10, а ночью +3 +5.

Прогноз на воскресенье

28 ноября в западных, южных и восточных областях ожидаются дожди. При этом в северных и центральных областях осадки не прогнозируются. Температура воздуха составит:

  • на западе днем +6 +8, а ночью +1 +3,
  • на севере днем +6 +8, а ночью 0 +2,
  • на юге днем +12 +14, а ночью +6 +8,
  • на востоке днем +8 +11, а ночью +4 +6,
  • в центре днем +8 +9, а ночью 0 +4.

Напомним, на завтра в Украине объявлено штормовое предупреждение.

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Погода в УкраинеГидрометцентр