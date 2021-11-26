Дождь и потепление до +14 градусов: прогноз погоды на выходные

В Украине на выходных ожидается дождливая погода. Однако температура воздуха прогреется до +14 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УкрГидрометцентр.
27 ноября почти по всей территории Украины ожидаются дожди. Осадки не прогнозируются лишь в Житомирской и Хмельницкой областях. Температура воздуха составит:
28 ноября в западных, южных и восточных областях ожидаются дожди. При этом в северных и центральных областях осадки не прогнозируются. Температура воздуха составит:
Напомним, на завтра в Украине объявлено штормовое предупреждение.