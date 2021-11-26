Дощ і потепління до +14 градусів: прогноз погоди на вихідні

В Україні на вихідних очікується дощова погода. Однак температура повітря прогріється до + 14 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
27 листопада майже по всій території України очікуються дощі. Опади не прогнозуються лише в Житомирській та Хмельницькій областях. Температура повітря складе:
28 листопада у західних, південних та східних областях очікуються дощі. При цьому в північних і центральних областях опади не прогнозуються. Температура повітря складе:
Нагадаємо, на завтра в Україні оголошено штормове попередження.