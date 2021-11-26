Дощ і потепління до +14 градусів: прогноз погоди на вихідні

Прогноз на суботу

27 листопада майже по всій території України очікуються дощі. Опади не прогнозуються лише в Житомирській та Хмельницькій областях. Температура повітря складе:

на заході вдень + 4 + 8, а вночі +2 + 4,

на півночі вдень + 5 + 9, а вночі +1 + 4,

на півдні вдень +11 +14, а вночі + 7 + 9,

на сході вдень + 5 + 7, а вночі -3 +1,

у центрі вдень + 8 +10, а вночі +3 +5.

Прогноз на неділю

28 листопада у західних, південних та східних областях очікуються дощі. При цьому в північних і центральних областях опади не прогнозуються. Температура повітря складе: