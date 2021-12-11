Дождь, мокрый снег, а на дорогах - гололедица: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 11 декабря почти на всей территории Украины будет идти дождь, а на западе - со снегом. Осадки обойдут только восточные области, температура воздуха местами достигнет +13.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в столице синоптики прогнозируют ночью небольшой, а днем умеренный дождь. Температура воздуха в течение суток составит +6 +8 градусов.

По прогнозу синоптиков, сегодня ночью в западных областях ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, кроме запада, где местами возможны шквалы до 15-20 м/с.

Напомним, в Украине на эти выходные будут как дожди, так и снегопады. Температура воздуха в субботу будет плюсовая, а в воскресенье похолодает.

Добавим, что со следующей недели в Украине ухудшится погода, но не во всех областях.