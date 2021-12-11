Дощ, мокрий сніг, а на дорогах - ожеледиця: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 11 грудня майже на всій території України йтиме дощ, а на заході - зі снігом. Опади оминуть лише східні області, температура повітря подекуди сягне +13.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, сьогодні вночі у західних областях очікується туман, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, крім заходу, де місцями можливі шквали до 15-20 м/с.

Нагадаємо, в Україні на ці вихідні будуть як дощі, так і снігопади. Температура повітря в суботу буде плюсова, а в неділю похолодає.

Додамо, що з наступного тижня в Україні погіршиться погода, але не у всіх областях.