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Дощ з мокрим снігом та сильний вітер: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     04.02.2020 - 08:00
Дощ з мокрим снігом та сильний вітер: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На заході, півночі та в центрі дощ з мокрим снігом

Сьогодні погода в Україні знову погіршиться, дощі з мокрим снігом. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

На заході України сильний дощ з мокрим снігом. Температура повітря вдень +4+6, а вночі +1+3. У центральних областях дощ зі снігом та мінлива хмарність, температура повітря вдень +3+5, а вночі 0+2.

Дощ з мокрим снігом та сильний вітер: прогноз погоди на сьогодні

На півночі країні також дощі зі снігом, вдень +2+4, а вночі 0+1. На сході країни сухо і хмарно, вдень +2+4, а вночі -1+1. У південних областях невеликий дощ, вдень +5+8, а вночі 0+3.

Прогноз в Києві

У столиці сьогодні сніг з дощем. Вдень +3+5, а вночі 0+2.

Дощ з мокрим снігом та сильний вітер: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, вчора було оголошено штормове попередження, зокрема по Києву та Київській області.

Також синоптики повідомляли, що вчора погода в Україні була дощовою на більшості території, у західних областях був мокрий сніг.

Додамо, середньомісячна температура січня 2020 року в Києві становила 0,8 градусів тепла, що на 6,4 градусів вище кліматичної норми.

Січень у Києві був одним з найтепліших в історії В Україні оголошено штормове попередження
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