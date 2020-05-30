Дождь в Киеве усиливается, к вечеру ожидается желтый уровень опасности

Погода в Киеве 30 мая резко ухудшилась, дождь продолжает усиливаться и к вечеру ожидается желтый уровень опасности. При таком уровне возможен ущерб от непогоды.

Об этом говорится в сообщении управления ГСЧС Киева в Facebook.

Сообщается, что данным Укргидрометцентра, до 21:00 30 мая в Киеве дождь достигнет критерия значительного - I уровень опасности, желтый.

Желтый уровень означает потенциально опасные погодные условия. Его объявляют в случае сильных осадков, грозы и порывов ветра. Эти погодные явления обычны для определенной территории, однако могут нести опасность для отдельных видов деятельности.

Отметим, согласно прогнозу погоды, Украину в течение двух дней будут накрывать сильные дожди. В частности, 30 мая в восточных, северных, Волынской, Ровенской областях ожидаются ливни. Завтра, 31 мая, дожди продолжатся в западных областях. Особо сильные осадки не прогнозируются только в южных регионах.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев накрыла непогода, и коммунальщики в усиленном режиме пытаются ликвидировать подтопления на улицах.

На этой неделе сильные ливни обрушились на Одессу, в результате затопило Приморскую и Балковскую улицы, а также была нарушена работа трамваев и другого общественного транспорта.